Şanlıurfa'da imam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da imam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kırsal mahalle cami imamı aynı mahallenin anaokulunda görevli olan öğretmen eşiyle, boyadığı caminin onarımlarını da yaptı.

Şanlıurfa'da imam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı
16.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:32

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kırsal mahalle cami imamı aynı mahallenin anaokulunda görevli olan öğretmen eşiyle, boyadığı caminin onarımlarını da yaptı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsalda bulunan Dardağan Mahallesi camisine 9 ay önce atanan Metin Emeksiz, camide bakım ve onarım çalışması başlattı.

Aynı mahallenin anaokulunda görevli eşi öğretmen Leyla Betül Emeksiz ile camide çalışan imam, ilk etapta caminin dış cephesinin boyasını yeniledi. Cami tuvaletlerinin fayanslarını döşeyen Emeksiz, abdest alma kısımlarını da yenilemeyi ihmal etmedi.

Emeksiz çiftinin dokunuşlarıyla yeni bir görünüşe kavuşan caminin cemaati ise durumdan memnun.

İmam metin Emeksiz, eşinin köyde öğretmen olması nedeniyle kendisinin de buraya tayin olduğunu belirtti.

Camide birtakım noksanlıklar görmesi üzerine harekete geçtiğini aktaran Emeksiz, şunları belirtti:

"Camimizin boyasının değişmesi gerekiyordu. Eşimle beraber karar aldık, en nihayetinde camiler Allah'ın evi ve imamlar olarak bizlere emanettir diyerek boyasını değiştirmeye karar verdik. Tuvaletlerde tadilat gerekiyordu ve bir hayırseverin de yardımıyla getirdim. Kendim fayans ustası olmadığım halde kendi çaba ve imkanlarımla fayansları değiştirmeye çalıştım. Halılarımızın yıkanması gerekiyordu, onların da bir kısmını belediyemiz ile birlikte yıkadık ve serdik, tertemiz oldu. Tadilat sürecinde sağ olsun eşim bana çok yardımcı oldu ki hamile olmasına rağmen destek olmaya çalıştı. Onun da yardımıyla camimizin boyasını tamamen değiştirdik. Elimizden geldiğince camimizi güzelleştirmeye gayret edeceğiz."

Diğer camilerde görevli imam arkadaşlarına da seslenen Emeksiz, "Tüm arkadaşlarıma bulundukları görev yerlerinde buralar bizim görev yerlerimiz bizlere emanet ellerinden geldiği kadar güzelleştirmeye ve üzerilerine düşeni yapmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dardağan Anaokulunda görev yapan öğretmen Leyla Betül Emeksiz de caminin onarılması fikrini ilk duyduğunda mutlu olduğunu ve elinden geldiğince eşine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Öğretmen Emeksiz, eşinin okulun onarımıyla da ilgilendiğini belirterek, "Bazen okulun tadilatı olunca kendisi de bize yardım ediyor. Böyle karşılıklı yardımlaşıyoruz. Caminin boyasını yaptık, kendisi de elinden geldiği kadar fayanslarını döşedi, halıları yıkadık. Temizliğini yapıyoruz, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şener Şen Demet Evgar Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Okan Buruk Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da imam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:37:40. #1.14#
title