Şanlıurfa'da İlköğretim Haftası kutlandı

Şanlıurfa'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, beraberindekilerle Yeni Asri Mezarlıkta Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Abdulkadir Karahan İlkokulunda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un günün önem ve anlamanı belirten konuşmasının ardından okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri tarafından karanfil dağıtıldı.

Tören, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi kız halk oyunları ekibinin gösterileriyle son buldu.