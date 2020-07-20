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Şanlıurfa'da ilk kez kano turnuvası düzenlendi

Şanlıurfa'da gençlere ve spora yönelik birçok destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bir ilk olan 1. Başkanlık Kano Turnuvası düzenledi.

Şanlıurfa'da ilk kez kano turnuvası düzenlendi
20.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:07

Şanlıurfa'da gençlere ve spora yönelik birçok destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bir ilk olan 1. Başkanlık Kano Turnuvası düzenledi.

Yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa'da, gençliğe yönelik yatırımlarına her gün yeni bir proje ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de gençleri su sporlarına yönlendirmek için 5 kulüp ve 20 sporcunun katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Su Sporları ve Kayak Merkezi (SUKAY) tesislerinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen müsabakanın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, "Spor ve müsabaka insanoğlu gibi tarihi bir aktivitedir. Yüzlerce spor müsabakalarının içinde su ile temas eden spor dalları ise insan doğasına ve yaradılışına uygun sporlardır. Spor ise müsabaka, heyecandır ve bunun ile birlikte insan için mutluluk ilgi alanıdır. Fakat su sporları bizim gibi kurak bir bölgede çok önemli bir adımdır. İşte bugün kentimiz için yeni bir branşa hepimiz tanıklık edeceğiz. Yüce Allah buyurduğu gibi; biz tüm canlılara sudan hayat verdik. Kano sporu ilimizde yeni başlayan bir spor dalı ve her ne kadar sayıları yüksek olsa da hem korona virüs tedbirleri hem de alanımızın yeterliliği bakımından bu etkinliği biraz sınırlı sayıda gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de önem verdiği gençlik ve ekstrem, su sporları alanlarında hem sporcu yetiştirmek hem de kulübümüzü kurduk. Gençlerimizi bu spora katılmaya ve aktif olmaya davet ediyoruz. Çok yakın gelecekte ulusal düzeyde sporcular yetiştirerek çeşitli turnuvalara sporcular göndereceğiz. Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçisi olacağız" diye konuştu.

5 Kulüp ve 20 Sporcunun yarıştığı Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanlık Kano Turnuvasında, bin metre erkeklerde Emrullah Demir 1. olurken bin metre kadınlarda Hilal Şimşek 1. oldu. Takımlarda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 1 ve 2. olurken Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü ise 3. oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, sporcuları tebrik ederek bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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