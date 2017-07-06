Şanlıurfa'da İki Polisi Şehit Edenlerin Beraat Talebi Reddedildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2015 yılında iki polis memurunun şehit edildiği olayla ilgili davada sanıkların beraat talebi reddedildi.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2015 yılında polis memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak'ın PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği olayla ilgili davanın duruşması Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçlarından haklarında müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Mehmet Naci Y., Sedat A. ve Hüseyin A., duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Hasan A. ise mahkemede hazır bulundu.



Avukatları sanıkların tutukluluk sürelerinin dikkate alınarak beraatlarını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ŞANLIURFA