Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Alan yönetimindeki 61 BJ 372 plakalı otomobille Mehmet Şimşek idaresindeki 63 FH 265 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Akabe mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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