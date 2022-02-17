Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 K7334 plakalı otomobil ile 63 T 0397 plakalı ticari taksi, merkez Haliliye ilçesi Harran Üniversitesi Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.