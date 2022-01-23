Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Suruç- Şanlıurfa kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan İsmail, Halime ve Merve Canpolat ile Halil ve Zeliha Gündoğdu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Haber

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