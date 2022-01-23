Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Suruç- Şanlıurfa kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan İsmail, Halime ve Merve Canpolat ile Halil ve Zeliha Gündoğdu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.