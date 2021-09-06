Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Resul Binkay yönetimindeki 38 AEP 877 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Yaslıca Mahallesi Kavşağı'nda Şükrü Acıoğlu yönetimindeki PIRAA27 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki yolcu konumundaki Selver Aslan, Elif Binkay ve Çiğdem Acıoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Haberler
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