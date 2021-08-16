Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Berat Dusak'ın kullandığı 63 KY 716 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Payamlı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Berat, annesi Esmer ve kardeşi Vedat Dusak (17) ile diğer otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Dusak, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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