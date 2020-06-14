Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
14.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:06
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Öztürk idaresindeki 34 BIC 610 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik-Halfeti Kavşağı'nda Filiz Nur Fedai yönetimindeki 35 AU 0585 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Esin Nur, Elif Mina ve Ece Sultan Fedai ile Nahide Örenler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA