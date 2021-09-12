Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mustafa Sayır yönetimindeki 63 EB 780 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen Halil Demir'in kullandığı 01 HD 591 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa ile beraberindeki Songül, Yusuf, İsmail ve Elif Sayır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri