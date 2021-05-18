Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Halil Büyükaslan idaresindeki 06 ACS 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde Halil Oruç'un kullandığı 14 BB 030 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Halil Oruç, Mehmet Oruç ve Yusuf Oruç 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın