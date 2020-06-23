Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
23.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:48
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İbrahim Telli yönetimindeki 01 DD 14 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde Kerim Tatar'ın kullandığı 63 ZU 063 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA