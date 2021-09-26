Şanlıurfa'da iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler, 60 parça halinde 30 kilogram skunk ve 4 parça halinde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.
Ekipler, otomobillerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri