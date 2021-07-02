Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

İsmail Y. (51) idaresindeki 63 FH 810 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale TOKİ Çevre Yolu'nda Fevzi B'nin (34) kullandığı 63 ACS 215 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Şemse (28), Elif (1), Esila (3), Adil (8) ve Enes B. (8) ile Halil (70) ve Furkan Y. (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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