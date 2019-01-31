Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Erdoğan Adalmış idaresindeki 63 LD 355 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancı Mahallesi kavşağında, Halef Güler yönetimindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 63 FD 303 plakalı otomobil tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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