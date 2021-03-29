Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen Renault markalı 63 AAR 819 plakalı otomobil ile 63 RC 192 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun Şanlıurfa istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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