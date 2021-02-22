Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

22.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:43
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 33 LS 885 plakalı otomobil ile 63 K 1916 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 10. kilometresi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobillerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık yarım saat ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Öte yandan kazaya aniden yola çıktığı iddia edilen bir tankerin neden olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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