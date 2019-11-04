Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

04.11.2019 11:22
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yusuf Aktan idaresindeki 33 NSD 86 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Üçkonak Mahallesi kavşağında Halil Yılmaz yönetimindeki 32 SE 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muzaffer Cengizhan, Ebubekir Aktan, Hamit Ece ve Mehmet Hanek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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