Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Kırkmağara kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre içerisinde polis memuru ve ailesinin olduğu 01 AEU 747 plakalı Renault marka otomobil ile Akıncı Mahallesi'ne giden Abdullah K.'nin kullandığı 63 NR 345 plakalı Renault marka otomobil yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memuru ve ailesinin içerisinde olduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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