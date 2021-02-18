Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:16
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 02 FP 476 ve 63 ABU 345 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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