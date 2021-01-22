Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
22.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:30
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yavuzel idaresindeki 63 ZY 686 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'nci kilometresinde Mehmet Emin Taldari yönetimindeki 63 HT 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı