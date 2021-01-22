Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

22.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:30
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Yavuzel idaresindeki 63 ZY 686 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'nci kilometresinde Mehmet Emin Taldari yönetimindeki 63 HT 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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