Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
14.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:39

ŞANLIURFA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Mardin karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 63 VB 427 ve 63 HN 372 plakalı iki otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kavşakta dönmeye çalıştıkları sırada çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: DHA

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