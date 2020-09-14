Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
14.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:02

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 63 VB 427 ve 63 HN 372 plakalı iki otomobil, merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Erol Evgin Beren Saat Tuna Kiremitçi Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Mehmet Özdilek Ricardo Quaresma Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 10:02:30. #1.14#
title