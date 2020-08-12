Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
12.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:23
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevher Bodan'ın kullandığı 57 AV 293 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Kızlar Mahallesi mevkisinde, Fatma Şeker idaresindeki 34 CPY 420 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Mustafa Gür, Hatice Sinanoğlu ile Emine Çıdır yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA