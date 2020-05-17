Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
17.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:28
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.C'nin kullandığı 34 BGA 625 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 63 PU 076 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA