Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Melik Enes Aman yönetimindeki 01 AG 022 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 29. kilometresinde Mehmet Emin Fidan yönetimindeki 68 LC 807 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Zeynep ve Ahad Ensar Aman, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan