Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Selahattin Tokmak (42) idaresindeki 34 KK 0890 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde Mehmet Akbaba (44) yönetimindeki 06 P 0638 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Osman Aslan (40) ve İrfan Çetin (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:27:16. #1.15#

title