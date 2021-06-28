Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Selahattin Tokmak (42) idaresindeki 34 KK 0890 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde Mehmet Akbaba (44) yönetimindeki 06 P 0638 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Osman Aslan (40) ve İrfan Çetin (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan