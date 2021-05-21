Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet H. idaresindeki 34 JU 6758 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kızlar Mahallesi kavşağında Hatice S'nin kullandığı 63 ZP 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Filiz, Emine ve Mehmet K. ile Fatma Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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