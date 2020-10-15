Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:04
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nuri Emre idaresindeki 09 EV 695 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 40. kilometresinde Şaban Yağ yönetimindeki 05 KF 542 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Şaban Yolcu ve Emrullah Emre yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan