Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:04
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nuri Emre idaresindeki 09 EV 695 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 40. kilometresinde Şaban Yağ yönetimindeki 05 KF 542 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Şaban Yolcu ve Emrullah Emre yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar İlham Aliyev Engin Yıldırım Vladimir Putin
Magazin Emrah Hadise Şevval Sam Yasmin Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 22:04:33. #1.14#
title