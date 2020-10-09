Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

09.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:34
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Adnan Yıldırım'ın kullandığı 63 HU 502 plakalı otomobil ile Abdullah Bayşun (45) idaresindeki 06 HU 502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 27. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Bayşun ile araçlardaki Hatice Bayşun (78), Rediye (31) ve İsa Yıldırım (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hatice Bayşun'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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