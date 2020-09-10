Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
10.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:48

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emine Durap idaresindeki 38 JK 166 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 73. kilometresinde Müslüm Güler yönetimindeki 23 BL 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Hatice Kübra ve Zeliha Bade Güler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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