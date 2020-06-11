Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
11.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:56
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Koçkun yönetimindeki 34 VZ 5702 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Gülveren Mahallesi yakınlarında Halef Çiçek'in kullandığı 07 ABT 829 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Fatma ve İbrahim Koçkun yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA