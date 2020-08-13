Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
13.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:46
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Faruk Turanalp yönetimindeki 42 M 1620 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 69'uncu kilometresinde Necati Çetin'in kullandığı 27 AAN 389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçlardaki Ömer Turanalp ve Şerife Çetin yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA