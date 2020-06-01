Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde 33 AS 008 ve 01 UAA 08 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Araç sürücülerinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kazada, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan (40) ile Murat (14) ve Şerif Turgut (17) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Turgut rağmen kurtarılamadı.

Turgut'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA