Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı Yükselen taban suyu nedeniyle iki mahalleyi su bastı Şanlıurfa'da Venedik'i andıran görüntüler Köy okulu ve birçok ev su altında kaldı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kırsal mahalle, yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor.

Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı

Yükselen taban suyu nedeniyle iki mahalleyi su bastı

Şanlıurfa'da Venedik'i andıran görüntüler

Köy okulu ve birçok ev su altında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kırsal mahalle, yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Uysallı ve Kovalı mahalleleri, iddiaya göre yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor. Köy okulu, birçok ev, cadde ve sokakların su bastığı iki kırsal mahallede vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalışıyor. İki kırsal mahallede yaşanan sel sorunun 3 yıldır sürdüğünü belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mahallede çiftçilik yapan vatandaşlar, patlıcan ve biber tarlasında ürünlerinin hasadını yapamadan kuruduğunu belirterek, mağdur olduklarını söyledi.

"Ağaçlarımız kurudu, evlerimiz yıkılmak üzere"

Uysalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Dindar Yıldız, "Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan bir durumdayız. Her tarafımızı su basmış. Ağaçlarımız kuruyor. Evlerimiz yıkılmak üzeredir. Hayatımız darmadağın olmuş. Su nedeniyle hayatımız alt üst oldu. Tam üç yıldır bu halde yaşıyoruz. Uysallı İlköğretim Okulumuz dahil birçok evi su bastı. Yarın öbür gün okullar açılıyor. Çocuklar bu okulda nasıl eğitim görecekler. Bir an önce bu duruma bir el atılmasını istiyoruz" dedi.

"Su altında yaşıyoruz"

Kırsal Kovalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çelik ise "Ben mahallemde sebze ektim. Tarlamız su altına kaldı ve ürünlerimiz kurudu. Şimdi bu borçları nasıl ödeyeceğim. Suyun nereden geldiğini bilmiyoruz. Ana hat borusundan mı geliyor. Artık bir yerde bir sorun mu var bilmiyoruz. Yetkililerden kime gittiysek bize kulak asmadılar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Neşet Ertaş Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Ali Koç Samet Aybaba Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:31:27. #1.14#

title