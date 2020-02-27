Şanlıurfa'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Şanlıurfa Organize Sanayi girişi yakınlarında, K.S. idaresindeki 63 S 0447 plakalı işçi servisi, M.T. yönetimindeki 63 S 1225 plakalı servisle çarpıştı.
Kazada, minibüslerde bulunan 7 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA