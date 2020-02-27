Şanlıurfa'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

27.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:12
Şanlıurfa'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Şanlıurfa Organize Sanayi girişi yakınlarında, K.S. idaresindeki 63 S 0447 plakalı işçi servisi, M.T. yönetimindeki 63 S 1225 plakalı servisle çarpıştı.

Kazada, minibüslerde bulunan 7 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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