Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Güney Mahallesi'ndeki ilçe otogarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Nusret, Mustafa ve Mehmet Ali G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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