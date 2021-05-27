Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Eski Urfa Caddesi'nde aralarında husumet bulanan iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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