Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Eski Urfa Caddesi'nde aralarında husumet bulanan iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ