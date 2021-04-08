Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü