Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Bahar Candan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:31:42. #1.16#
title