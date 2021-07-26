ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki duvar arasında sıkışan 6 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki duvar arasında sıkışan 6 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Örkütlü Mahallesi'nde, 6 yavru köpeğin iki duvar arasında sıkıştığını gören İlyas Uçar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boşlukta sıkışan köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
Zarar görmemeleri için dikkatli davranan ekipler, kurtarma ekipmanıyla köpekleri bulundukları yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı.
Ekipler, süt verdikleri köpek yavrularını Uçar'a teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı