ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
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ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki duvar arasında sıkışan 6 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki duvar arasında sıkışan 6 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Örkütlü Mahallesi'nde, 6 yavru köpeğin iki duvar arasında sıkıştığını gören İlyas Uçar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boşlukta sıkışan köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Zarar görmemeleri için dikkatli davranan ekipler, kurtarma ekipmanıyla köpekleri bulundukları yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Ekipler, süt verdikleri köpek yavrularını Uçar'a teslim etti.

ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
ŞANLIURFA - İki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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