ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU
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ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan iki balaban kuşu yorgun ve bitkin vaziyette bulundu.

ŞANLIURFA'da dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan iki balaban kuşu yorgun ve bitkin vaziyette bulundu.

İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesi'nde Fatih Kırıkçı tarafından bulunan balaban kuşu; su ve yiyecek verilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi teslim edildi. İkinci kuş ise bir evin bahçesinde bulundu. Hüseyin Sencan, tarafından bulunan kuş tedavi ve bakımının yapılması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde sağlık kontrolü yapılacak olan kuşların, gücüne kavuştuğu zaman doğaya salıverileceği kaydedildi.

ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU
ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU
ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU
ŞANLIURFA'DA, İKİ BALABAN KUŞU BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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