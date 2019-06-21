Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle bir zanlı daha tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan C.İ'nin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının adliyeye getirilişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Siverek ilçesinde, 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili daha önce de 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA