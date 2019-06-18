Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Haziran'da meydana gelen kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında hastanede tedavi gören yaralıların olduğu 6 kişiden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Zanlıların adliyeye getirildiği sırada yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Hastanede tedavisi devam eden ve gözaltındaki 3 kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Siverek'te 3 gün önce aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA