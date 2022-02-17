Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı
AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iki aile üyeleri arasında Meydan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Müslüm Etgü - Güncel