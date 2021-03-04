Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

04.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:26
Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Büyükhan Mahallesi yakınlarında karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından ilçe merkezi ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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