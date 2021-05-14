Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada Kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

Kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kameraya yansıdı. Kavgada biri ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B.'nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği bildirildi. Kadınların da karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen genç iftar saatinde kalbinden vuruldu
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genç iftar saatinde kalbinden vuruldu
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:24:51. #1.15#

title