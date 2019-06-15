Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA