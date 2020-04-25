Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

25.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:22
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaylacık Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: AA

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