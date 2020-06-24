Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
24.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:11
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Haleplibahçe Mahallesi'nde komşu olan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Aile yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavgada 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA